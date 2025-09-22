«Не думала, что я вор»: житель Подмосковья рассказал, как потерял возлюбленную

Житель подмосковного Красноармейска поделился в соцсетях историей, после которой его бросила возлюбленная. Чувство стыда до сих не покидает его. Юрист из Ивантеевки Анна Смирнова прокомментировала REGIONS инцидент. Эксперт отметила, что история могла закончиться еще более трагично.

Мужчина написал, что однажды совершил кражу. Он забрал из магазина колбасу, красную рыбу, две шоколадки и бутылку коньяка. Предположительно, сотрудники не сразу заметили факт хищения. Примерно через месяц мужчина зашел в магазин с девушкой. Охрана попросила последовать в кабинет и посмотреть записи видеонаблюдения. Мужчина был вынужден оплатить продукты. Больше из-за чувства стыда он не заходил в этот магазин. Горожанин поделился историей для того, чтобы молодые люди всегда осознавали ответственность за каждый свой поступок.

«Пришлось все оплачивать при девушке. После этого она быстро от меня ушла. Отношения испортились, сказала, не думала, что я вор. Теперь хожу в другие магазины, в этот стыдно заходить», — поделился горожанин.

Юрист Анна Смирнова рассказала, что продавцы имели право обратиться в полицию. В зависимости от стоимости продуктов и товаров, которые человек пытался украсть, может наступить административная или уголовная ответственность.

«В случае выявления факта неоплаты товара на кассе самообслуживания, администрация магазина вправе обратиться в полицию с заявлением о совершении административного правонарушения, предоставив видеозапись в качестве доказательства», — пояснила Анна Смирнова.

Ранее сообщалось, что житель Мурманской области украл шоколадки на 6,5 тыс. руб. и угостил ими незнакомцев.