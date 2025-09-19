Житель Мурманской области украл шоколадки на 6,5 тыс. руб. и угостил ими незнакомцев

В городе Кандалакша Мурманской области местный житель совершил необычную кражу в магазине. Молодой человек похитил шоколадные изделия на общую сумму 6,5 тыс. руб., после чего раздал их случайным прохожим, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Владелец торговой точки обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно установили причастность 19-летнего местного жителя к совершению противоправного деяния. Молодой человек был задержан и в ходе допроса полностью раскаялся в содеянном.

Он рассказал, что похищенные шоколадки раздал незнакомым людям на улице. Объяснить мотивы своего поступка он не смог. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

