Не фотошоп, а редкость: розовый кузнечик удивил жителя Подмосковья

На приусадебном участке жителя Подмосковья Ивана Пугина появился необычный гость — розовый кузнечик. Для столичного региона такая встреча — большая редкость. Снимок насекомого опубликовала в своем блоге Евгения Буланова, основатель егорьевского музея «МУЗМУС», сообщил REGIONS.

«Увидел подобное первый раз. И был ошеломлен необычной встречей», — поделился Иван.

Впрочем, розовая окраска у кузнечиков — не такое уж исключительное явление. Пять лет назад похожую особь замечали в Балашихе. Чаще всего такие насекомые встречаются в Англии. Согласно статистике ученых, розовым может быть один кузнечик из тысячи представителей отряда прямокрылых.

По словам энтомолога Татьяны Чабан, окраска большинства кузнечиков точно повторяет окружающую среду. Попадаются насекомые цвета травы и древесины. Есть и другое объяснение тому, почему зеленый кузнечик вдруг становится розовым, — оно лежит в плоскости биологии: при появлении на свет особи не хватило черного пигмента.

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