«Ночью потребовалась помощь»: Аскольд Запашный оказался на грани госпитализации

Отмечается, что у дрессировщика ухудшилось самочувствие, но врачи оказали всю необходимую помощь на месте, и госпитализация не понадобилась. В настоящее время артист находится дома и планирует выйти на работу 16 сентября.

По информации телеграм-канала Mash, Запашный минувшей ночью перенес мерцательную аритмию — хроническое нарушение сердечного ритма. Медики стабилизировали состояние артиста на месте и рекомендовали ему как можно скорее обратиться к профильному кардиологу.

При этом младший брат Аскольда, 50-летний Эдгард Запашный, отказался комментировать состояние брата.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за перелома ноги.