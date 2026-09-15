«Ночью потребовалась помощь»: Аскольд Запашный оказался на грани госпитализации
KP.RU: дрессировщику Аскольду Запашному ночью потребовалась помощь врачей
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48-летнему народному артисту России Аскольду Запашному ночью понадобилась медицинская помощь, сообщила KP.RU со ссылкой на пресс-службу Большого Московского цирка.
Отмечается, что у дрессировщика ухудшилось самочувствие, но врачи оказали всю необходимую помощь на месте, и госпитализация не понадобилась. В настоящее время артист находится дома и планирует выйти на работу 16 сентября.
По информации телеграм-канала Mash, Запашный минувшей ночью перенес мерцательную аритмию — хроническое нарушение сердечного ритма. Медики стабилизировали состояние артиста на месте и рекомендовали ему как можно скорее обратиться к профильному кардиологу.
При этом младший брат Аскольда, 50-летний Эдгард Запашный, отказался комментировать состояние брата.
Ранее сообщалось, что актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет взяла больничный из-за перелома ноги.