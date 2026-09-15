Больше года лабораторных исследований: в Черноголовке превратили живые бактерии в сухой порошок

Ученые из подмосковной Черноголовки подошли к финальной стадии создания необычного продукта — сухого биопрепарата, в основе которого лежат молочнокислые бактерии. Вскоре его опробуют на пробных партиях силоса, сообщил REGIONS.

Специалисты местного научно-исследовательского центра сумели собрать консорциум живых молочнокислых бактерий и высушить их до состояния порошка. Такой состав призван уберечь заготовленный для животных силос от порчи и удержать его питательные свойства в течение всей зимы.

Для животноводства заготовка сочных кормов на зиму — задача первостепенной важности. Обычно сырьем служит измельченная зеленая масса кукурузы, которую консервируют методом естественного брожения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Сейчас в научно-исследовательском центре компании «Август» готовятся к испытаниям сухого биопрепарата. Этому предшествовало более года лабораторных исследований. Микробиологи подбирали штаммы молочнокислых бактерий, проверяли их взаимную совместимость, подавляя развитие патогенов.

После того как оптимальный состав микроорганизмов был определен, к работе подключились химики. Ключевым инженерным вызовом стал перевод жидкой культуры бактерий в сыпучую сухую форму. Для этого исследователи подобрали специальные защитные компоненты и выверили температурные и временные циклы бережной сушки, позволяющие сохранить микроорганизмы живыми.

«Микробиологи отвечают за состав бактерий и подбор защитных добавок, которые помогают сохранить жизнеспособность микроорганизмов при сушке. Химики, в свою очередь, подбирают параметры процесса: температуру, скорость подачи и другие режимы. После каждой пробной партии микробиологи проверяют выживаемость бактерий. Этот цикл повторяется многократно до получения оптимального результата», — объясняют в НИЦ.

Проверить жизнеспособность сухого препарата исследователи рассчитывают в ближайшее время. Ученые заложат опытные партии силоса с добавлением новой закваски и оценят, какой из вариантов препарата лучше всего сохраняет корм. В итоге станет ясна наиболее эффективная формула сохранения кормов на зиму.

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