Жители Подмосковья смогут подать заявку на льготное питание для школьников онлайн

«Раньше родителям нужно было лично приходить в школу с документами, чтобы оформить льготное питание для ребенка — теперь все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Умный сервис сам подтянет данные из личного кабинет», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.