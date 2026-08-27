Жители Подмосковья смогут подать заявку на льготное питание для школьников онлайн

Услугу по оформлению льготного питания школьников запустили в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство образования МО]

В Подмосковье запустили электронную услугу по оформлению льготного питания школьников, она упростит процедуру для семей и позволит школам снизить объем ручной работы при приеме и обработке заявлений. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Раньше родителям нужно было лично приходить в школу с документами, чтобы оформить льготное питание для ребенка — теперь все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Умный сервис сам подтянет данные из личного кабинет», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Право на бесплатное питание в регионе, например, имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Перечень льготных категорий устанавливается в каждом муниципалитете отдельно. Услугу можно найти на регпортале в разделе «Гражданам» — «Образование» — «Школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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