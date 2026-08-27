Ловушка пастельных тонов: почему мягкие цвета на свадьбе вместо нежности часто создают ощущение скуки

Полностью нейтральная свадебная палитра из бежевого, кремового, серого и цвета шампанского может выглядеть красиво на фото, но делать праздник эмоционально более плоским, пишет Parade. Психолог Мишель Льюис считает, что такие оттенки не всегда помогают создать ощущение радости и вовлеченности.

По ее словам, свадебные цвета задают не только стиль, но и настроение гостей: от входа в зал до последнего танца. Льюис советует учитывать три фактора: личную палитру пары и участников церемонии, эмоциональную идею праздника, а также место, сезон и освещение.

Особенно неудачным вариантом эксперт считает монохромную нейтральную схему, которую называют трендом «грустного бежевого». Такие цвета безопасны и минималистичны, но часто не передают ясного настроения и не всегда подходят разным типам внешности.

При этом Льюис не советует просто заливать зал яркими цветами. Например, насыщенный желтый может быть бодрым акцентом, но в больших дозах способен перегружать и тревожить.

Компромисс — использовать нейтральные оттенки как фон, а не как всю палитру. Добавить эмоций можно через цветные наряды подружек невесты, цветочные акценты или теплое освещение — янтарное, золотистое или мягко-розовое.