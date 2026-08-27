В Коломне нашли клад XV века: 2,6 тыс. серебряных монет стали символом юбилея

К 850-летию Коломны специалисты Института археологии РАН сделали подарок, который трудно переоценить. В историческом центре города, во время плановых раскопок, археологи наткнулись на глиняный кувшин, доверху наполненный серебряными монетами начала XV столетия. Изображение лебедя на этих монетах, как выяснилось позже, официально станет одним из главных символов предстоящего юбилея — наряду с Коломенским кремлем, сообщил REGIONS.

Впервые клад продемонстрировали публике на конференции в конькобежном центре «Коломна». Состояние более 2,6 тыс. серебряных экземпляров поражает: за шесть веков, проведенных в земле, запечатанный сосуд никто не вскрывал и не тревожил. Артефакты сохранились в идеальном виде с начала XV века.

Большая часть клада — это деньги эпохи правления великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Однако среди обычных монет обнаружились и редкие, отчеканенные непосредственно в Коломне. Их легко узнать по изображению летящей птицы на одной из сторон. Депутат Госдумы Никита Чаплин, присутствовавший на презентации, сообщил, что лебедь с древних монет официально утвержден в качестве одного из ключевых символов 850-летия Коломны. Парламентарий пояснил, что птица органично дополнит исторический герб и станет основой для праздничного оформления юбилейных мероприятий.

Находка, пролежавшая в земле более шести веков, оказалась многогранным даром. Она не только приоткрыла тайны денежного обращения и экономики Московского княжества, но и подарила городу новый геральдический элемент. Теперь Коломна будет ассоциироваться не только с кремлем, но и с лебедем — символом, рожденным из археологического открытия.

После завершения всех исследований и реставрации клад останется в Коломне — его передадут в фонды Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника. Увидеть серебряные монеты, ставшие мостом между далеким прошлым и будущим города, сможет каждый желающий. Символично, что именно в преддверии большого юбилея история преподнесла Коломне столь щедрый и знаковый подарок.

Ранее сообщалось, что в честь Дня города в Люберцах богатыри поборются за рекорды на фестивале силовых видов спорта.