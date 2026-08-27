На берегу реки Березовец в Дмитрове местные жители заметили необычную гостью — крупную черепаху, которая спокойно грелась на солнце. Рептилия таких габаритов, шутят очевидцы, «наверняка еще помнит динозавров», сообщил REGIONS.

О встрече с необычным зверем сообщили подписчики местного телеграм-канала «ЧП Дмитров». В комментариях дмитровчане удивляются размерам рептилии и со смехом предполагают, что столь крупная особь явно застала доисторические времена. Судя по опубликованным кадрам, черепаха чувствовала себя вполне комфортно, выбравшись на камни у самой воды, чтобы согреться под лучами солнца.

«Она наверное и динозавров видела. Древняя зверюга», — иронично пишут жители Дмитрова.

Чтобы разобраться, откуда в подмосковной реке взялась тропическая гостья, REGIONS обратился к специалисту. Герпетолог, кандидат биологических наук Игорь Кнутов, изучив фотографии, подтвердил: на снимках — классическая красноухая черепаха.

«Красноухие черепахи не являются аборигенными обитателями наших широт. В подмосковных водоемах в естественной среде они не водятся и жить не могут. Чаще всего такие находки — это результат безответственности людей. Маленькими их массово скупают в зоомагазинах или на рынках, не задумываясь о последствиях. Но черепашки быстро растут, теряют первоначальный „милый“ вид и требуют огромного акватеррариума. Не желая тратить время и деньги, хозяева просто выпускают их в ближайший пруд или реку», — поясняет специалист.

Однако эксперт подчеркивает: для самой рептилии жизнь в подмосковной реке — это фактически жестокий приговор. Красноухие черепахи обитают в теплых водоемах и не приспособлены к холодному климату средней полосы. Появление таких животных в дикой природе — результат безответственности владельцев, которые выбрасывают надоевших питомцев.

«Наш климат для нее слишком суров. Красноухие черепахи родом из субтропиков, они не умеют впадать в зимнюю спячку в условиях подмосковного льда и неизбежно погибнут с наступлением первых серьезных холодов. Кроме того, пока они живы, эти рептилии ведут себя как агрессивные хищники: они могут вредить местной экосистеме, поедая мальков рыб, головастиков и земноводных, а также конкурировать за пищу с местными болотными черепахами», — добавил эксперт.

По словам герпетолога, даже если черепаха переживет осень, зиму она точно не выдержит. Шансов адаптироваться и выжить в условиях Подмосковья у нее практически нет. Выход один — найти ей новый дом или передать в специализированный центр. Специалист призывает жителей не оставлять таких животных в дикой природе и сообщать о подобных находках в ветеринарные службы или приюты для рептилий. Похоже, что солнечные ванны на берегу Березовца стали для этой черепахи последним теплым днем в ее жизни, если ей вовремя не помогут.

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