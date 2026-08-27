В Подмосковье на выборах организуют работу наблюдателей из профсоюзов и адвокатов

На выборах в Подмосковье будут работать наблюдатели из профсоюзов, адвокаты, юристы, студенческие отряды, многодетные объединения и другие общественные организации. Об этом рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева.

По ее словам, широкое участие общественных организаций обеспечит эффективный контроль на всех этапах избирательного процесса и укрепит доверие граждан к результатам. Профсоюзы уже подготовили значительное число наблюдателей.

Кроме того, на избирательных участках вместе с общественниками будут работать адвокаты и юристы. Они смогут оперативно консультировать по правовым вопросам.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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