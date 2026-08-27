Шесть дочерей, четыре сына и 28 лет брака: в Подмосковье бухгалтер стала женой священника и матерью-героиней

В Московской области появилась еще одна обладательница высшего государственного звания. Указом Президента России награды удостоена Елена Клименко из Домодедова. Женщина воспитала десятерых детей, является супругой священника и создательницей воскресной школы. В беседе с REGIONS героиня поделилась , как строится ее жизнь, почему она оставила бухгалтерию ради духовного образования и что для нее значит жить по совести.

Призвание быть мамой

За плечами Елены и ее мужа, священника Сергия Клименко, 28 лет совместной жизни. В их семье выросли шесть дочерей и четыре сына. Старшей дочери уже 27 лет, младшему ребенку — шесть с половиной, он готовится пойти в первый класс.

Сама Елена признается: в юности она не планировала иметь большую семью. Однако жизнь сложилась иначе. На вопрос о профессии она неизменно отвечает с улыбкой: «Я училась на маму». Эта фраза точно отражает путь женщины, которая посвятила себя материнству и стала одной из пяти матерей-героинь Московской области.

После школы она получила специальность бухгалтера, но встреча с будущим мужем, с детства посвятившим себя церковному служению, изменила все планы. Уже более 20 лет Елена участвует в церковных богослужениях и обучает детей основам православной веры в воскресной школе.

Фото: [ Министерство социального развития Московской области ]

Переезд на новое место

Два года назад семья Клименко перебралась из Курской области в Подмосковье. До этого отец Сергий 21 год служил на Покровском приходе, где Елена руководила воскресной школой. Теперь ее супруг служит в Михайловском храме в деревне Акулинино, а сама Елена этой весной открыла здесь новую воскресную школу. С 1 сентября занятия возобновятся для всех желающих.

По словам многодетной матери, большая семья отнимает много сил и требует серьезных финансовых вложений, поэтому свободного времени практически не остается. Однако она не жалуется — это ее осознанный выбор.

Фото: [ Предоставлено Еленой Клименко ]

Звание, к которому не стремилась

Елена отмечает: она никогда не думала о том, что может удостоиться звания матери-героини. Ведь в многодетных семьях не росли ни она, ни ее муж. Однако жизнь распорядилась иначе, и сегодня Клименко — живой пример самоотверженного материнства и духовной стойкости.

Фото: [ Министерство социального развития Московской области ]

Жизненные ценности

Самой важной ценностью в своей жизни Елена считает доброту. Но есть то, что для нее превыше любых благ — вера, которая является основой всей ее жизни. Именно эти убеждения помогают ей растить детей, сохранять гармонию в семье и находить силы на ежедневное служение.

Сейчас Елена Клименко ожидает официальную церемонию вручения награды. Пока ей вручили только Указ Президента России. Однако для нее важнее не само звание, а возможность быть примером для своих детей и для всех, кто ищет свой путь в жизни.

Что дает звание «Мать-героиня»

Звание «Мать-героиня» было возрождено в России в 2022 году и является высшей наградой для многодетных матерей.

Критерии для получения:

рождение и воспитание 10 и более детей, каждый из которых имеет гражданство РФ;

возраст младшего ребенка — не менее 1 года;

остальные дети должны быть живы (за исключением погибших при защите Отечества, исполнении служебного долга или умерших от ранений).

Финансовые выплаты:

единовременная выплата — ₽1 млн при присвоении звания;

ежемесячная выплата — около ₽76,5 тыс. с 1 февраля 2026 года (с учетом индексации);

доплата к пенсии для неработающих пенсионерок — ₽36,6 тыс. (индексируется ежегодно).

Все выплаты начисляются автоматически Социальным фондом России на основании данных о присвоении звания.

Основные льготы:

освобождение от оплаты ЖКХ и взносов на капремонт;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

бесплатное лекарственное обеспечение и лечение в санаториях;

внеочередное медицинское обслуживание;

бесплатное предоставление земельного участка в собственность;

приоритетное снабжение стройматериалами для строительства или ремонта;

трудовые льготы: отпуск в удобное время, дополнительный отпуск до трех недель, бесплатное профобучение.

Матери с пятью и более детьми имеют право выходить на пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентах. С 2026 года в стаж включаются периоды ухода за пятым, шестым и последующими детьми до полутора лет.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Рост многодетности в регионе

По данным Минсоцразвития, за последние пять лет количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось почти в 1,5 раза. В текущем году регион вошел в тройку лидеров по этому показателю. Это свидетельствует о возвращении ценности материнства и большой семьи в сознание жителей Московской области. История Елены Клименко — яркое подтверждение этой тенденции.