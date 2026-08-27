«Спартак» может отдать в аренду двух молодых игроков

Московский «Спартак» может отдать в аренду двух 18-летних футболистов — вингера Никиту Массалыгу и центрального полузащитника Ивана Сорокина, сообщил журналист Сергей Ильев, специализирующийся на освещении Первой лиги.

В услугах этих игроков заинтересован волгоградский «Ротор». Однако окончательное решение остается за Хуаном Карлосом Карседо. Главный тренер «Спартака» определит, нужны ли ему эти игроки прямо сейчас.

Сорокин в текущем сезоне успел принять в двух играх «Спартака». Массалыга появился в основе в одном матче и отметился голевой передачей.

Ранее гендиректор «Спартака Сергей Некрасов заявил, что до конца трансферного окна клуб еще может провести точечные трансферы.