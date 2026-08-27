В Подмосковье вынесли приговор по делу о совершении серии разбойных нападений и грабежа 12 лет назад

Щелковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух местных жителей, в зависимости от степени и роли участия их признали виновными по пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 2013 года по 2017 год осужденные вместе с сообщниками (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) совершили четыре разбойных нападения и один грабеж. Так, они похитили ювелирные изделия и денежные средства из кассы магазина на общую сумму более 5,7 млн рублей, а также совершили три разбойных нападения на водителей транспортных средств. Под угрозой применения оружия у них похитили 23 млн рублей.

Помимо этого, злоумышленники совершили разбойное нападение на частный дом. Там они избили потерпевшего, от ударов мужчина скончался на месте преступления. Там они украли только травматический пистолет стоимостью 19 тыс. рублей.

Изъятые биологические следы, оставленные обвиняемыми на местах преступлений, позволили раскрыть серию преступлений. Образцы их ДНК были получены после того, как их осудили за другие преступления. Одного из мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго – к девяти годам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.