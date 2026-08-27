Чай с невидимой плесенью: что происходит с пакетиком, если он пролежал в шкафу больше года

Чайные пакетики часто можно безопасно заваривать даже после даты, указанной на упаковке, пишет портал Martha Stewart. Такая маркировка обычно означает не момент, когда продукт становится опасным, а срок, до которого чай сохраняет лучший вкус и аромат.

По словам чайного эксперта Кристины Такер, со временем напиток постепенно теряет насыщенность, но это не обязательно делает его непригодным. Ее коллеги Джамила и Альфонсо Райт отмечают, что при правильном хранении многие виды чая могут оставаться достаточно ароматными до двух лет.

Главная опасность — неправильное хранение. Если в чай попадает влага, он может быстро заплесневеть. Поэтому пакетики лучше держать в прохладном, сухом месте, вдали от солнца, тепла и влажности. После открытия упаковки подойдет герметичный непрозрачный контейнер.

Перед завариванием эксперты советуют оценить чай по виду и запаху. Его лучше выбросить, если появился затхлый запах, плесень, пятна, изменение цвета или следы влаги.

Если после заваривания напиток выглядит блеклым, почти не пахнет и кажется слабым на вкус, чай уже потерял качество. В таком случае его можно не пить, а отправить в мусорное ведро.