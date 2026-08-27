Бочки с горючим на борту и никакого присмотра: почему суд заставил владельца убрать «Миланж» со дна канала в Дубне

Бутырский суд столицы встал на сторону транспортной прокуратуры, удовлетворив иск к собственнику судна, затонувшего в подмосковной Дубне. Согласно вынесенному решению, владелец обязан поднять корабль со дна водоотводного канала «Северная канава» в шестимесячный срок после того, как документ вступит в законную силу. Информация об этом появилась в официальных материалах Мосгорсуда, сообщил REGIONS.

В ходе разбирательства выяснилось: судно «Миланж» уже длительное время покоится на дне канала. На его палубе размещены емкости с горюче-смазочными материалами, при этом никакого контроля за состоянием объекта не ведется. Прокуроры настаивали: присутствие затопленного корабля в акватории фактически является его захоронением и грубо нарушает природоохранное законодательство. Кроме того, они подчеркивали, что из-за технического состояния судна существует реальная опасность для экосистемы водного объекта и обитающих в нем биологических ресурсов.

Представитель ответчика пытался оспорить позицию обвинения, утверждая, что корабль не находится на дне, а стоит у причала на территории, которая принадлежит частному лицу и используется с его согласия. Однако суд счел эти доводы неубедительными и отклонил их.

Теперь владельцу «Миланжа» предстоит в течение полугода организовать комплекс работ по подъему судна. При этом необходимо учитывать наличие на борту бочек с топливом, чтобы предотвратить возможное загрязнение акватории. В случае неисполнения решения собственнику грозят административные и финансовые санкции. Экологи и надзорные органы продолжат следить за ситуацией до полного устранения угрозы.

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