Беременность, диабет и гипертония: кому стоит ограничить соленья и как считать дневную норму

Конец лета и начало осени — традиционная пора домашних заготовок. Однако далеко не всем можно наслаждаться соленьями и маринадами. Избыток соли в организме задерживает жидкость и провоцирует рост артериального давления, а кислоты в маринадах могут раздражать слизистую желудка. О том, кому стоит быть особенно осторожным, корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, первыми в группе риска — люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми патологиями. Главный виновник — соль. Когда она поступает в избытке, организм начинает удерживать воду, объем циркулирующей крови увеличивается, и давление неуклонно растет. Отдельная категория — пациенты с заболеваниями почек. Им соленья противопоказаны категорически, так как больные почки не справляются с выводом лишнего натрия.

Редина предупреждает: маринованные овощи нежелательны и для людей с гастритом, язвой желудка и другими патологиями желудочно-кишечного тракта. Уксусная и лимонная кислоты, которые используются в маринадах, могут спровоцировать обострение и усилить дискомфорт.

«В маринадах обычно есть уксус или другие кислоты, специи, чеснок и большое количество соли. Для чувствительного желудка это агрессивная смесь. При обострении гастрита, язвенной болезни, рефлюксе и других заболеваниях ЖКТ маринованные продукты нужно строго ограничить их — конкретные рекомендации зависят от диагноза», — отметила диетолог.

При сахарном диабете соленые огурцы и помидоры не под запретом, но диетолог советует обращать внимание на состав. Если в рецепте есть сахар — его количество должно быть минимальным.

«В некоторые маринады кладут сахар, поэтому если это соленья из магазина — важно смотреть на состав, если это домашние закрутки, то лучше делать их без сахара либо есть умеренно», — объяснила Редина.

Отдельная тема — беременность. Соленья часто становятся предметом особой любви будущих мам, но здесь важно соблюдать меру. Если появляются отеки или повышается давление, количество соленых продуктов необходимо строго ограничивать.

«В беременность соленые огурцы не запрещены, но, если есть склонность к отекам или проблемы с давлением, рацион нужно обсуждать с врачом, который наблюдает пациентку», — подчеркнула диетолог.

И самое главное — не забывать о суммарном количестве соли в сутки. Она поступает не только из банки с огурцами, но и из хлеба, сыра, колбас, соусов, готовых блюд. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым придерживаться нормы не более 5 граммов в день. Так что если на обед были соленья, то ужин стоит сделать максимально пресным, чтобы уложиться в безопасные рамки. И тогда любимые заготовки принесут только удовольствие, а не проблемы со здоровьем.

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