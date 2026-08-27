Главный миф о вреде интернета рухнул: что на самом деле происходит в семье, пока дети сидят в телефонах

Если домочадцы проводят много времени в соцсетях, это не обязательно будет наносить вред семейным отношениям так сильно, как принято считать, пишет Newsweek со ссылкой на исследование в журнале Journal of Youth and Adolescence. Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук наблюдали почти за 1000 подростков и их родителей на протяжении 10 лет.

В исследовании участвовали 979 человек из Норвегии. Данные собирали в шесть этапов, когда детям было от 10 до 20 лет. Команда учитывала не только самооценку экранного времени, но и интервью, наблюдения и объективные данные смартфонов.

Постдокторант Хабиб Ниярак Нобахт отметил, что исследователи не нашли убедительных доказательств того, что более активное использование соцсетей ухудшает семейные отношения. Из 106 возможных связей между соцсетями и качеством семейной жизни только две остались значимыми после статистических поправок.

Авторы считают, что важнее не общее число часов в приложениях, а контекст. Например, если человек постоянно смотрит в телефон во время разговора, ужина или перед сном, это может мешать близости.

Поэтому исследователи советуют родителям не только считать экранное время, а защищать ключевые семейные моменты: совместные приемы пищи, разговоры и вечерние ритуалы.