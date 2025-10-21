«Не говорите мне, как делать мою работу»: пассажирку удивила надпись на кабинке водителя

Жительница Владивостока не оценила шутку водителя городского автобуса и рассказала в соцсетях о табличке, которую мужчина прикрепил возле водительского сидения, сообщил vostokmedia.com.

Девушка рассказала, что обратила внимание на надпись: «Осторожно». Под надписью нарисована картинка: один человек бросает гаечный ключ в другого. Следом содержится подпись. В ней пассажиров призывают не давать рекомендации по работе водителя. В противном случае есть риск получить травму.

«Во избежание травм не говорите мне, как делать мою работу», — указано на табличке.

Девушка отметила, что ездит на данном маршруте ежедневно. Ранее подобных табличек в салоне никогда не было. Предположительно, водитель мог пошутить. Пассажирка не оценила шутку.

«Боюсь представить, как водитель реагирует на просьбы открыть центральные или задние двери в час пик, когда автобус превращается в настоящую "банку со шпротами"», — отметила пассажирка.

По информации издания, на улицах города можно встретить автомобили с разными юмористическими надписями. Некоторые автомобилисты монтируют поворотники в виде сердечек, выбирают нестандартной формы номерные рамки или «глазки» на лобовом стекле.

По данным издания, курьезные моменты происходят не только в салоне автобусов, но и на остановках. Двое мужчин подъехали на машине, достали оборудование и под большим напором начали вымывать остановку. Некоторые пассажиры не успели отскочить.

Ранее сообщалось, что в Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку из-за отказавших тормозов.