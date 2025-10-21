Молодая женщина погибла под колесами грузовой цистерны в Уфе

В Уфе напротив торгового центра «Планета» произошло смертельное ДТП с участием грузовой автоцистерны. По предварительной информации, у тяжелого транспортного средства отказала тормозная система, что привело к трагическим последствиям.

В результате инцидента погибла молодая женщина 25–30 лет. Согласно данным портала Ufa1.ru, автомобиль неожиданно вырулил на пешеходную зону, где и сбил горожанку. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.

По неподтвержденной информации из уфимских пабликов, водитель цистерны пошел на отчаянный маневр, пытаясь избежать лобового столкновения с автобусом, и в результате выехал на тротуар. В социальных сетях также высказываются предположения, что количество жертв могло быть больше.

Водитель грузовика не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в рамках которой будет установлена точная причина происшествия и обследовано техническое состояние транспортного средства. Официальные комментарии относительно версии с отказом тормозов пока не поступали.

