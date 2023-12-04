Не грипп и не ОРВИ: Терапевт назвала, чем чаще всего россияне болеют зимой

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в зимний период времени россияне чаще всего болеют аллергией, информирует RT .

Кроме аллергии, россияне болеют гриппом и ОРВИ. Много случаев заражения вирусом Зостера, который в народе известен как ветрянка. Часто одно заболевание провоцирует развитие другого. Например, сначала человек заболевает простудой, а потом проявляется герпесная инфекция. Встречаются случаи заражения ковидом и ангиной.

Особенно много пациентов в этом сезоне, которые заболели коклюшем. Врач напомнила, что против инфекции можно сделать прививку.

«В силу того, что нужного количества антител, которое при попадании вторичной инфекции в организм давало бы нормальный иммунный ответ, у привитых в детстве уже не остается», — добавила врач.

Врач-терапевт призывает внимательно относиться к прививкам. Не стоит их делать без назначения доктора. Важно следить за самочувствием до того, как настает время вакцинации.