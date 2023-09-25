Не хотел разводиться: В Омской области мужчина убил собственных сыновей и шурина

В поселке Любино Омской области произошло тройное убийство. Согласно предварительной версии, мужчина не хотел соглашаться на расторжение брака со своей супругой. Он убил собственных детей и брата жены, сообщает gorod55.ru .

«Установлено, что в последние полгода мужчина жил отдельно от семьи у матери. Мужчина работал вахтовым методом и увлекался охотой», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

У супругов четверо детей. Мужчина застрел двух сыновей трех и пяти лет. Его жена смогла убежать с годовалой дочкой и семилетним сыном. Также жертвой мужчины стал брат супруги – 27-летний местный житель. В итоге сам глава семейства покончил жизнь самоубийством.

Свидетели утверждают, что у мужчины не было проблем с алкогольной зависимостью. Согласно их данным, в день убийства он также был трезвым. Соседи отмечают, что семья была благополучной. В органах также подтвердили, что на учете никто не находился.

Фото: [ СУ СК России по Омской области ]

Трагедия произошла 24 сентября. В прокуратуре сообщили, что на место убийства прибыл заместитель прокурора Омской области и прокурор Любинского района региона. Сотрудники выясняют, откуда у мужчины появилось оружие, и было ли оно зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело. Следователи опубликовали фотографии с места инцидента.