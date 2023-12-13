«Не хватает духа»: Оперный певец Москальков высказал отношение к СВО

Оперный певец Сергей Москальков признался, что испытывает желание находиться в зоне СВО с автоматом в руках, защищая Родину. Спикер рассказал о своих поездках с концертной деятельностью к военным на территорию спецоперации, пишет интернет-издание «Абзац» .

Сергей Москальков считает, что в зоне СВО находятся настоящие мужчины. Для оперного певца важно чувствовать, что он принимает участие в этом процессе, даже если не выполняет боевые задачи.

«Взбадривает очень общение с настоящими мужчинами. Я лично за себя отвечу, я в глубине души всё равно понимаю, что моё место как мужчины – там. Причем не в концертной бригаде, а, как положено, с автоматом в руках. По объективным и субъективным [причинам] где-то не хватает духа просто взять и пойти воевать. И пытаешься хотя бы хоть как-то быть причастным», – сказал Москальков.

В зоне СВО много мужчин, которым уже за 50 лет. Оперный певец поделился опасениями, что военные могут осуждать его, ровесника, который не взял в руки оружие. Попав в первый раз в зону СВО, он понял, что такие опасения беспочвенные. Бойцы благодарны за то, что им уделяют внимание и концертами отвлекают хотя бы на время от реальной жизни.

Оперный певец пожелал военным СВО здоровья. Он назвал бойцов исключительными людьми, которые ранее в повседневной жизни были самыми обычными мужчинами, а теперь превратились в героев.

В рамках проекта «Так сказать» оперный певец также высказал мнение относительно кадровых ротаций Большого театра. Так, дирижера Валерия Гергиева назначили на должность генерального директора.