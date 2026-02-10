Не кладовка, а два этажа роскоши: на что готов житель Дубны, чтобы иметь свое тайное убежище в гараже

В подмосковной Дубне стартовал необычный проект частного переустройства. Житель Левобережного микрорайона Иван Исаков задумал радикально изменить пространство своего гаража, превратив его не в подсобное помещение, а в комфортабельные двухуровневые апартаменты. Бюджет реализации его замысла оценивается в сумму до 2 млн руб., сообщил REGIONS.

Согласно концепции, первый ярус отводится под зону развлечений и бытовые нужды: здесь разместятся компактная кухня, душевая кабина, а также диван, игровая приставка и большой телевизор. Второй этаж, по задумке автора, станет приватным пространством для отдыха с двумя спальными местами — своеобразным уединенным лофтом.

Исаков акцентирует внимание, что объект не предназначен для постоянного жилья, а создается как место для досуга в выходные или в летний период. Если удастся грамотно решить вопрос с обогревом, владелец надеется проводить здесь время с друзьями даже в сильные морозы.

«Если соседи пожалуются или надзорные органы проведут проверку, владельца могут обязать вернуть гараж в исходное состояние и даже оштрафовать. Единственный легальный путь — перевести здание в категорию жилое/нежилое строение через суд или местную администрацию, но для этого потребуется техническая экспертиза, соответствие СНиПам, наличие всех инженерных коммуникаций и многое другое. На практике это почти невозможно для типового гаража», — прокомментировала Екатерина Логинова, юрист.

Ранее сообщалось, что Лепс и Киркоров продают свои московские резиденции.