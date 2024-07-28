Не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер» погибли в результате засады туарегов в Мали

Колонна «вагнеровцев» попала в засаду туарегов в Мали, сообщает Baza . Погибли не менее 20 военных частной компании, разбился вертолет Ми-24, раненых забрали в плен. Предположительно, в число погибших вошел автор телеграм-канала Grey Zone, связанный с ЧВК «Вагнер», с позывным «Пятисотый».

Информацию о нападении на «вагнеровцев» подтверждают ряд телеграм-каналов, которые связаны с ЧВК, а также военкоры. На данный момент официальной информации по некоторым деталям еще не поступало. Так, по неподтвержденной версии раненых военнослужащих сразу выкупили из плена. Некоторые источники называют большее число погибших — не менее 50.

«Авиация не смогла отработать из-за песчаной бури. И туареги смогли отрезать одну из колонн и контратаковать», — сообщает Baza.

Автор Grey Zone не публиковал новости в канале с 23 июля. Сообщается, что его зовут Никита Федянин, позывной — «Белый». Прикрыть российских военных пытался вертолет Ми-24, который был сбит. Политолог Игорь Дмитриев предполагает, что авиация не смогла изменить ход боя из-за песчаной бури. Мали — это африканская страна. Военная операция проходит в пустынной местности, что усложняет ситуацию. «Вагнеровцы» находятся в Африке с 2021 года.

Ранее сообщалось, что суд Оренбургской области отказал в повторной амнистии участнику специальной операции.