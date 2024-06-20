Суд Оренбургской области отказал в повторной амнистии участнику специальной операции

Руслан Магдиев был награжден медалью «За отвагу» по итогам боев на полях специальной военной операции на Украине. Для суда это не стало основанием объявлять ему амнистию за уголовное преступление. Об этом деле рассказало издание «Коммерсантъ» .

Осужденный Руслан Магдиев был отправлен в колонию почти на 10 лет за участие в убийствах, разбое и краже. В ноябре 2022 года он завербовался в ЧВК «Вагнер», после чего принял участие в боях на Украине. За отличие в боях за Артемовск он даже получил медаль «За отвагу». Это стало основанием для амнистии и снятия с него судимости.

После истечения срока контракта Магдиев не стал более законопослушным. Он, проживая в Орске, забил до смерти своего приятеля, с которым ранее распивал спиртные напитки. За это его в апреле 2024 года осудили на 7 лет колонии строгого режима как за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Защита обвиняемого попыталась подать апелляцию на приговор, упирая на то, что благодаря награде и заслугам Магдиев может быть подвергнут условному наказанию. Оренбургский областной суд отказался смягчать приговор.

«Участие в СВО и наличие наград никак не могут учитываться повторно как смягчающее обстоятельство при назначении наказания за новое преступление», - указала Юлия Искрина, адвокат потерпевшей стороны.

Она отметила, что участие в боевых действиях не является индульгенцией, которая искупает все последующие грехи. Мало того, защитница заявила, что есть все основание переквалифицировать преступление на другую статью и добиться нового, более сурового приговора.

Ранее стали известны подробности в отношении подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе. 49-летний мужчина, которого задержали правоохранители, уже ранее был судим за убийство.