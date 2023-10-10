«Не могу их бросить»: Уроженка Башкирии рассказала о жизни в Израиле

Издание « Mkset » связалось с уроженкой Башкирии, которая переехала несколько лет назад в Израиль, чтобы узнать из достоверного источника о ситуации в городах.

Уроженка Башкирии Гузаль раньше не могла и предположить, что окажется жительницей Израиля. Она познакомилась с молодым человеком через интернет. Сначала долго общались. Потом встретились на территории Турции, потому что действовали ковидные ограничения. Было понятно, что больше строить отношения на расстоянии не выйдет. Девушка переехала в Израиль на ПМЖ.

О начале атак со стороны ХАМАС Гузаль узнала из новостей, потому что проживает с семьей на севере страны. Обстановка спокойная. Слышно только, как работает отечественная авиация. Люди все равно понимают, что все может измениться в любой момент, поэтому тренируются максимально быстро добираться до бомбоубежищ.

Гузаль рассказала, что большое количество резервистов призвали в ряды армии. Некоторые люди покидают страну. Уроженка Башкирии даже не задумывается над тем, чтобы выезжать из Израиля.

«Я знала, в какую страну я еду и что меня может тут ожидать. Здесь живет моя семья, мои друзья. Я не могу их бросить»

Гузаль рассказала, что ситуация в стране максимально сплотила всех жителей. В социальных сетях опубликовано много историй о героических поступках израильтян. Издание «Новые известия» собрало подборку самых неожиданных.