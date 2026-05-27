Не операция, а выращивание способности жить: психоаналитик объяснил, почему нельзя решить проблему быстро и навсегда

Психоаналитик и автор готовящейся к изданию книги «Не-идеальный психотерапевт» Игорь Алферов поделился наблюдениями о том, как в России воспринимают ментальное здоровье. За последние годы эта тема перестала быть запретной, слово «психотерапия» уже не звучит как приговор. Однако барьеров, по мнению эксперта, все еще достаточно, сообщил inkazan.ru.

Самые частые стереотипы, с которыми специалист сталкивается и в профессиональной среде, и за ее пределами, выглядят следующим образом.

«К психологам ходят только слабые и те, у кого нет друзей». Это, пожалуй, самый живучий миф, считает Алферов. За ним стоит убеждение, что человек обязан справляться самостоятельно. Стыдно просить о помощи, а «настоящий мужчина» обязан решать свои проблемы без посторонних «ушей».

«Психолог — это просто разговоры за деньги. С тем же успехом можно поговорить с подругой». Здесь, по словам эксперта, путают эмоциональную поддержку и терапевтическую работу. Близкий человек способен выслушать, посочувствовать, дать совет. Терапевт же советов не дает — он создает пространство, в котором клиент сам находит собственные ответы. Это принципиально иной процесс.

«Психолог должен решить мою проблему — быстро и навсегда». Такое ожидание чуда, как поясняет психоаналитик, понятно, но нереалистично. Терапия — это не хирургическое удаление симптома, а скорее процесс взращивания в человеке новой способности жить.

«Если я пойду к психологу, значит, я реально болен». Алферов отмечает, что страх стигматизации до сих пор очень силен. Люди боятся, что их «поставят на учет», что запись в медицинской карточке испортит карьеру. Хотя на деле большинство клиентов психологов — это люди без психиатрических диагнозов, которые просто хотят лучше понять себя или пережить непростой период в жизни.

