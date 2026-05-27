Студенты Подмосковья получают практический опыт в центре «Авангард» в рамках педагогического проекта

В Московской области успешно развивается круглогодичный педагогический проект «Авангард» студенческих отрядов Подмосковья. Инициатива дает студентам вузов и колледжей региона уникальную возможность получить практический опыт в сфере воспитательной и организационной работы на базе одного из крупнейших учебно‐методических центров страны.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, каждый месяц в проекте участвуют от 50 до 60 студентов из педагогических отрядов региона. Будущие педагоги и организаторы детского отдыха активно вовлечены в жизнь центра: сопровождают образовательные программы, помогают организовывать командные и патриотические мероприятия, участвуют в проведении спортивных активностей и творческих событий, содействуют в реализации адаптационных программ для участников смен.

Такой формат позволяет студентам применить теоретические знания на практике, развить ключевые профессиональные навыки: коммуникацию, лидерство, умение работать с коллективом, организовывать процессы и нести ответственность за результат.

В проекте задействованы студенты из разных образовательных организаций региона, в том числе Государственного социально‐гуманитарного университета, Государственного гуманитарно‐технологического университета, Губернского колледжа и других учебных заведений.

