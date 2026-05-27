Почти 2 млн человек: IT-отрасль в России нарастила кадровый потенциал и повлияла на рынок труда

Число сотрудников, занятых в отечественной IT-сфере, за прошедшие 12 месяцев выросло на пятую часть — на 20%. Теперь их количество вплотную приблизилось к двум миллионам человек. Такую информацию предоставили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко, сообщили Финансы Mail.

Согласно сведениям экспертов, увеличился и удельный вес работников IT в общей занятости по стране — с 3,2% до 3,8%. В связи с этим в аппарате обратили внимание, что ИТ-отрасль продолжает серьезно влиять на ситуацию с кадрами.

«Среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 млн руб. в год или порядка 171 тыс. руб. в месяц», — добавили в аппарате.

Как уточняет источник, представленные цифры были получены в ходе ежеквартального мониторинга IT-индустрии. Исследование проводит автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». В его основе — данные из реестра аккредитованных ИТ-компаний.

