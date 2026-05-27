В Орехове-Зуеве в суд направили уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции

В Орехове-Зуеве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся незаконного оборота контрафактных табачных изделий. Два жителя Московской области обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По версии следствия, начиная с августа и до декабря 2025 года, пара незаконно приобрела и транспортировала немаркированные табачные изделия с целью их последующей продажи на территории Орехово-Зуевского округа. Продукция выдавалась за товары известных брендов и была снабжена поддельными акцизными марками.

Деятельность преступников была остановлена правоохранительными органами, которые изъяли порядка 800 пачек табачной продукции общей стоимостью свыше 105 тыс. руб. Уголовное дело было направлено в городской суд Орехова-Зуева для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.