Наталья Водянова ждет шестого ребенка

Модель Наталья Водянова, которой в феврале исполнилось 44 года, выбрала необычный способ сообщить радостную новость. Супермодель объявила о своей шестой беременности прямо на обложке французского издания Vogue, пишет Леди.Mail.

Снимок, опубликованный в соцсетях журнала, застал поклонников врасплох. На фото Наталья позирует на фоне леса в облегающем платье мятного цвета от ALAÏA, а ее заметно округлившийся живот не оставляет сомнений.

Слухи о шестой беременности Натальи появились еще в апреле 2026 года, но официального подтверждения не было.

Напомним, у Водяновой трое детей от брака с британским лордом Джастином Портманом: сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор.

После развода в 2011 году она начала встречаться с французским миллиардером, наследником империи Louis Vuitton Moët Hennessy, Антуаном Арно. В этом союзе у пары родились двое сыновей — Максим и Роман.

