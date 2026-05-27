Марину Хлебникову заметили в очереди у тубдиспансера в Москве

Исполнительницу хита «Чашка кофию» Марину Хлебникову заметили в московском тубдиспансере, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Очевидцы заметили певицу в очереди и забили тревогу. Люди предлагали помощь, опасаясь, что со здоровьем звезды что-то не так.

Однако сама Хлебникова поспешила успокоить поклонников. Она заявила, что просто проходит плановый медицинский чекап. Никаких подробностей о том, какие именно анализы и обследования она проходила, певица раскрывать не стала, но подчеркнула, что паниковать не о чем.

Напомним, что в 2025 году Хлебникова пережила серьезные проблемы со здоровьем. Тогда у нее диагностировали инфекцию кожи, развившуюся на фоне ожогов, полученных еще в 2021 году. Певицу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы поставить ее на ноги. К счастью, тот кризис был преодолен.

Ранее в СМИ также появлялась информация об опухоли на нижней челюсти. Однако директор певицы оперативно развеял эти слухи, заверив, что со здоровьем артистки все в порядке.

