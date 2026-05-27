В «Родине» опровергли слухи об интересе к Дзюбе

Известный российский нападающий Артем Дзюба не перейдет в столичную «Родину». Спортивный директор дебютанта РПЛ Алексей Зинин в разговоре с «Матч ТВ» опроверг слухи об интересе к футболисту.

Функционер заявил, что «Родина» не ищет игроков на позицию центрального нападающего, поскольку у нее есть игроки этого амплуа, устраивающие тренерский штаб и руководство клуба.

Нападающий «Родины» Артем Максименко в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 17 мячей.

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинул «Акрон» после двухлетнего выступления за тольяттинский клуб. 37-летний нападающий готов провести еще как минимум один сезон на высшем уровне.