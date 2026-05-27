Последний звонок в Наро-Фоминском округе: 802 одиннадцатиклассника вступают во взрослую жизнь

Во вторник, 26 мая, во всех школах Наро-Фоминского городского округа дали старт финальной линейке, посвященной окончанию учебного года. Этот трогательный праздник, стоящий на границе детства и взрослой жизни, собрал вместе выпускников, их наставников-педагогов и родителей.

Впереди у ребят — экзаменационная пора, поэтому традиционное напутствие «Ни пуха ни пера!» звучало неоднократно. Юноши и девушки, как велит обычай, давали правильный ответ: «К черту!». Праздничные мероприятия прошли в 24 школах округа. Учебный год завершился для 22 тыс. учащихся, однако главные виновники торжества — выпускники. Из девятых классов школу оканчивают 2105 человек, из одиннадцатых — 802.

Некоторые из старшеклассников претендуют на получение медалей. Взрослые верят в каждого из них: ребята обязательно подтвердят свои оценки и знания на экзаменах — к этому важному этапу они готовились старательно и ответственно.

Глава муниципалитета Роман Шамнэ поздравил педагогов и выпускников наро-фоминской школы №7. Это образовательное учреждение по праву считается одним из флагманов в системе образования округа. Торжество прошло в лучших классических традициях: школьная форма, слова признательности учителям, огромные букеты цветов, прощальный вальс, добрые напутствия и, конечно, символический звон колокольчика для 32 выпускников 11 «А» класса и сотни девятиклассников.

Глава округа пожелал выпускникам удачи на экзаменах.