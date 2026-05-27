Пассажиры Подмосковья совершили более 23 млн поездок в автобусах Мострансавто по «Стрелке»

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья оплатили проезд в автобусах АО «Мострансавто» с помощью транспортной карты «Стрелка» более 23 млн раз, в будний день в среднем совершается около 100 тыс. таких операций — на долю этой карты приходится 12% оплат. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего карту используют для поездок на работу, учебу или по делам. В числе маршрутов-лидеров по количеству операций оказались МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха.

В ведомстве добавили, что на маршрутах компании проезд можно также оплатить с помощью карты «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковской карты или социальной карты жителя Подмосковья и москвича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.