Киркоров рассказал, почему не поддерживает связь с бывшими одноклассниками

Певец Филипп Киркоров, который привык к вниманию миллионов, признался, что в школе ему приходилось непросто, и виной всему — зависть одноклассников, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Киркоров рассказал, что одноклассники невзлюбили его из-за золотой медали, которую он получил по окончании школы, а на выпускном балу и вовсе демонстративно отсели от него на другую скамейку.

Казалось бы, годы спустя можно забыть старые обиды. Но Киркоров попытался пойти на встречу выпускников и столкнулся с новой волной неприятных эмоций. Вместо душевных разговоров одноклассники начали наперебой просить у него автографы.

«Я однажды пришел, они сначала делали вид, будто их не касается, что Филипп Киркоров пришел. А потом стали автографы просить дочке, внучке, Жучке…» — посетовал артист.

Киркоров сделал вывод: зависть — неотъемлемая часть успеха. А критикуют, по его глубокому убеждению, только лучших. Поэтому он не обращает внимания на хейтеров и не собирается поддерживать связь с теми, кто не умеет радоваться чужим победам.

