Кушанашвили раскритиковал Серова и Глызина за нежелание уходить на пенсию

Журналист Отар Кушанашвили, известный своей резкостью, вновь прошелся по коллегам по цеху. В подкасте «Заходи! Гостем будешь» он обрушился на возрастных артистов Алексея Глызина и Александра Серова, пишет Teleprogramma.org.

Кушанашвили считает, что они давно должны покинуть сцену, но продолжают выступать, забывая о внешнем виде и уважении к публике.

По словам Отар, Глызин сохраняет форму и вокал, но не осознает, что его молодость прошла. Он назвал певца обидчивым и не всегда адекватно оценивающим свои силы. Особое внимание он уделил внешности Глызина, указав на его живот.

Еще жестче Кушанашвили высказался об Серове. По его мнению, артист, который когда-то был красавцем, превратился в настоящего неряху. Журналист отметил, что Серов мог бы позволить себе уйти на покой, учитывая его финансовое состояние. Но вместо этого, по словам журналиста, Серов ведет себя на сцене неприлично — например, сморкается на людей.

«А как он сейчас выходит на сцену? Чешет гениталии, харкается и так далее. У человека огромное количество заработанных денег, мог бы уже позволить себе удалиться на покой. Все‑таки у меня есть почтение к нему, ему за 80 или близко к этому, необходимости выступать нет», — посетовал Отар.

Кушанашвили выразил сожаление, что возрастные артисты не хотят вовремя уходить и портят свою репутацию. Он призвал их быть достойнее и помнить, что зрители заслуживают уважения.

