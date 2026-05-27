Градусники сошли с ума: ночная температура в Москве упадет почти до нуля летом

Прогноз температурного режима

В столичном регионе установился нетипичный для конца весны климатический период. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для агентства РИА Новости спрогнозировал длительность текущей погодной аномалии. По словам синоптика, нехарактерные для этого времени года осенние холода не покинут Москву вплоть до наступления календарного лета. В ночные часы столбики термометров будут падать до минимальных отметок в 1–6 градусов выше нуля. В дневное время максимальные показатели составят всего от 9 до 14 градусов тепла.

Осадки и общая обстановка

Помимо низких температурных значений, метеорологическая ситуация в мегаполисе осложнится из-за регулярных атмосферных фронтов. Специалист предупредил, что в ежедневном расписании москвичей сохранятся постоянные кратковременные дожди. Подобный характер погоды потребует от горожан повышенного внимания к гардеробу и планам на выходные, так как климатические показатели текущего периода значительно уступают привычной климатической норме конца мая.