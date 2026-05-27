Мособлводоканал заменил более 45 задвижек на сетях холодного водоснабжения за 3 месяца

С наступлением весны специалисты Мособлводоканала активизировали работы по обновлению запорной арматуры на трубопроводах. Объекты модернизации — сети, подводящие воду к водозаборным узлам, многоквартирным домам и котельным. За первые 3 месяца сезона предприятие заменило и отремонтировало 45 задвижек.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, задвижки — критически важный элемент водопроводной инфраструктуры. Они выполняют роль «щита» системы: позволяют оперативно перекрыть поток воды на отдельном участке. Это необходимо в нескольких случаях: при проведении плановых ремонтных работ, во время подключения новых абонентов, в нештатных ситуациях.

В прошлом году в рамках подготовки к осенне‐зимнему сезону сотрудники предприятия заменили 253 задвижки. Эта масштабная работа позволила укрепить инфраструктуру перед пиковыми нагрузками холодного периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году модернизируют около 40 объектов ЖКХ.