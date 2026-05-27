Всплеск заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в европейских странах связали с миграционными процессами, общим снижением санитарной культуры населения и популяризацией беспорядочных связей. Об этом пишет РИА Новости.

Факторы эпидемиологического кризиса

В европейских государствах отмечается резкое ухудшение ситуации с распространением опасных венерических инфекций. Специалист в области международного здравоохранения Александр Шамарин в интервью «РИА Новости» прокомментировал текущее положение дел. По мнению врача, ключевыми катализаторами масштабного всплеска заболеваемости сифилисом и гонореей выступают культурный упадок, игнорирование элементарных гигиенических норм, а также потоки неконтролируемой иммиграции.

Статистика и социальные предпосылки

Официальные аналитические материалы Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний подтверждают негативную динамику. Опубликованный ведомством отчет указывает, что зафиксированные показатели инфицирования стали максимальными за последнее десятилетие. Врач добавил, что санитарные риски в регионе значительно усиливаются из-за легализации индустрии коммерческого секса, активного продвижения концепции свободных отношений и регулярного пренебрежения барьерными методами контрацепции. Параллельно с медицинскими оценками в медиасреде звучат и социальные заявления: популярные блогеры также фиксируют общее падение стандартов безопасности и комфорта в городах Евросоюза из-за текущей миграционной политики.