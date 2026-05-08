Губерниев оценил работу Карседо в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru высказался о работе испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

Карседо возглавил красно-белых в январе. При нем команда провела хороший отрезок в чемпионате, передвинувшись с шестого места на четвертое и включившись в борьбу за бронзовые медали. Главным же достижением «Спартака» весной является выход в суперфинал Кубка России.

«Сейчас русскоязычные парни активизировались в клубе. Зобнин тоже проводит хороший сезон, Дмитриев, Литвинов. Карседо смог рассмотреть потенциал парней. Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», — сказал Губерниев.

Эксперты называют полузащитников Руслана Литвинова и Романа Зобнина главными бенефициарами прихода Карседо, при котором они получили стабильное место в стартовом составе, которого у них не было при Деяне Станковиче.

24 мая в суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Краснодаром».