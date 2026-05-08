Врач рассказал, почему нельзя игнорировать красное пятно после укуса клеща

Клещевой боррелиоз, более известный как болезнь Лайма, может развиваться уже через несколько дней после укуса инфицированного клеща и требует своевременного лечения для предотвращения серьезных осложнений. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По словам специалиста, основными ранними признаками заболевания являются характерное расширяющееся покраснение на коже и симптомы, напоминающие грипп, однако без кашля и насморка.

Как пояснил врач, заражение происходит при попадании бактерии Borrelia burgdorferi в кровь человека вместе со слюной иксодового клеща. Обычно риск передачи инфекции возникает спустя 1,5–2 часа после присасывания паразита.

Неронов отметил, что в течение периода от трех до 30 дней после укуса на коже может появиться увеличивающееся красное пятно — мигрирующая эритема. При этом отсутствие такой реакции не исключает заболевание, особенно у людей с темной кожей, у которых покраснение может быть менее заметным.

Среди других симптомов специалист выделил повышенную температуру, слабость, ломоту в мышцах, головную боль и увеличение лимфоузлов. В отличие от ОРВИ, эти проявления обычно не сопровождаются насморком и кашлем.

Инфекционист подчеркнул, что на ранней стадии анализы на антитела нередко показывают отрицательный результат, поэтому при типичных симптомах лечение может назначаться без лабораторного подтверждения.

По словам врача, при появлении подозрительных симптомов после укуса клеща необходимо как можно быстрее обратиться к инфекционисту. Ранняя антибиотикотерапия помогает предотвратить поражение суставов, сердца и нервной системы.

