Не от мужчин, а от гормонов: врач развеяла мифы о женской мигрени и назвала реальные причины

Невролог Пушкинской клинической больницы Ирина Ерченко рассказала, кто в группе риска приступов мигрени и можно ли сократить их число без таблеток, сообщил REGIONS.

Ученые пришли к выводу, что женщины страдают от мигрени в три раза чаще, чем мужчины. Пока в народе появляется множество поговорок, что головная боль связана с проблемными мужчинами, врач Ерченко называет главную проблему женской мигрени — гормоны.

По информации эксперта, некоторые факторы невозможно игнорировать. Один из них — генетика. Например, женщина страдает от мигрени. Можно смело утверждать, что проблема будет актуальна и для ее дочери. Женщины подвластны болям из гормональных качелей: менструального цикла, приема противозачаточных препаратов, скачков эстрогена.

Невролог Ерченко отметила, что большое значение также имеет образ жизни. Обезвоживание, стресс, пропуски приемов пищи, нерегулярный сон в комплексе становятся причиной мигрени. В случае предрасположенности к заболеванию стоит избегать резких запахов, громких звуков или яркого света.

«Хотя на генетику и пол повлиять нельзя, многие факторы мигрени можно контролировать. Здоровый сон, управление стрессом, правильное питание и избегание триггеров помогают уменьшить частоту и силу приступов. Если мигрень сильно влияет на качество жизни, стоит обратиться к неврологу для подбора профилактической терапии, которая поможет снизить частоту головных болей», — отметила эксперт.

