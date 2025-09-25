Не панацея, но эффективный инструмент: при нарушениях сна рекомендовано заниматься йогой

Специалисты Роскачества рассказали, что китайские ученые поставили цель — выяснить, как физическая активность связана с засыпанием. В наблюдениях, которые охватили свыше 2500 человек, страдающих различными нарушениями сна, была выявлена четкая закономерность.

Согласно полученным результатам, именно занятия йогой продемонстрировали наибольшую эффективность в нормализации режима сна по сравнению с такими видами активности, как ходьба, силовые тренировки, аэробика или другие восточные практики. При этом для достижения положительного эффекта достаточно уделять йоге всего два раза в неделю по 30 минут.

Механизм благотворного воздействия объясняется комплексным влиянием практики на организм. Как отмечают специалисты, йога способствует укреплению мышц, мягкому учащению сердечного ритма и регуляции дыхания. Кроме того, она активирует парасимпатическую нервную систему, ответственную за расслабление и восстановление, а также оказывает влияние на мозговые ритмы. Эксперты Роскачества предупредили, что при наличии серьезных хронических нарушений сна не следует полагаться исключительно на йогу. Важно своевременно проконсультироваться с врачом.

Ранее врач объяснил причину пугающего ночного состояния.