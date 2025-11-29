«Не пасовать перед трудностями»: из-за аномальной осени дачникам Подмосковья предстоит проявить смекалку

Депутат Государственной Думы от Московской области, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал REGIONS, что аномально теплая погода в ноябре может стать причиной плохого урожая в 2026 году.

«Русский огородник всегда отличался смекалкой и умением приспосабливаться к любым погодным сюрпризам. И этот случай не должен стать исключением. Работа на земле учит нас быть предусмотрительными и не пасовать перед трудностями», — рассказал Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что в следующем году для садоводов опубликуют перечень рекомендаций, как организовать работу на дачном участке. На данный момент дачники могут воспользоваться теплой погодой и завершить все работы: внести в почву органические удобрения, убрать растительные остатки, провести побелку стволов для защиты от весенних солнечных ожогов, обрезать сухие или заболевшие ветки деревьев.

Депутат рекомендует садоводам приготовиться к возможным рискам. Например, косточковые культуры могут продемонстрировать низкий урожай. Особенно уязвимыми к теплой погоде в ноябре становятся некоторые сорта яблонь и груш, вишня, слива, абрикос.

«Однако не стоит опускать руки. Грамотная агротехника позволяет частично смягчить последствия капризов природы. Сейчас, пока нет морозов, важно провести влагозарядный полив садовых растений, это повысит их зимостойкость», — посоветовал Чаплин.

По информации депутата, основная проблема заключается в том, что на деревьях появляются первые почки. С установлением заморозков они погибнут. Весной плодовые деревья и кустарники будут более ослабленными.

Ранее доцент Мануков рассказал, что аномально теплая осень нарушает режим жизни медведей и ежей.