Дорожные знаки очистили от рекламы в восьми округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора очистили дорожные знаки от вандальных надписей и незаконной рекламы, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию на 10 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы прошли на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, улицах Гагарина и Горького в Жуковском, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде. Кроме того, рекламу устранили на знаках на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, улице Полевой во Фрязине и улице Станционной в поселке городского типа Нахабино под Красногорском.

Помимо этого, на улице Советской Конституции в Ногинске, проспекте Пацаева в Долгопрудном и проспекте Мира во Фрязине со знаков убрали граффити и другие вандальные надписи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.