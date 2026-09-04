MIA BOYKA угрожает судом блогеру Фелиции Малец из-за видео

Все началось с того, что Фелиция в соцсетях рассказала о своем опыте сотрудничества с командой артистки. Блогер заявила, что делала парик для клипа певицы, но оплату получила только после того, как ее ролик набрал огласку. По словам девушки, она дважды напоминала о переводе денег, и лишь после публикации ролика средства поступили на ее счет.

Фелиция утверждает, что теперь ей грозит судебное разбирательство из-за упоминания сценического имени MIA BOYKA в ее ролике. Она подчеркивает, что изначально главным вопросом для нее была своевременная оплата труда, а не публичная перепалка.

Блогер ожидала, что после обращения к команде проблема будет решена без дальнейших осложнений, однако вместо этого она получила досудебную претензию.

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