MIA BOYKA угрожает судом блогеру Фелиции Малец из-за видео
KP.RU: MIA BOYKA будет судиться с художницей, чью работу не оплатила вовремя
Фото: [соцсети]
29-летняя певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) оказалась в центре скандала из-за конфликта с блогером Фелицией Малец, пишет KP.RU.
Все началось с того, что Фелиция в соцсетях рассказала о своем опыте сотрудничества с командой артистки. Блогер заявила, что делала парик для клипа певицы, но оплату получила только после того, как ее ролик набрал огласку. По словам девушки, она дважды напоминала о переводе денег, и лишь после публикации ролика средства поступили на ее счет.
Фелиция утверждает, что теперь ей грозит судебное разбирательство из-за упоминания сценического имени MIA BOYKA в ее ролике. Она подчеркивает, что изначально главным вопросом для нее была своевременная оплата труда, а не публичная перепалка.
Блогер ожидала, что после обращения к команде проблема будет решена без дальнейших осложнений, однако вместо этого она получила досудебную претензию.
Ранее сообщалось, что Полина Диброва требует от Елены Товстик ₽5 млн через суд.