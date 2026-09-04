Работники «Мособлпожспаса» спасли женщину, которую укусила змея
В Сергиевом Посаде спасатели помогли женщине с укусом змеи
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Сергиевом Посаде помогли женщине 1966 года рождения, которую укусила змея. Инцидент произошел в лесу.
В «Систему-112» Подмосковья обратилась жительница, которая пошла в лес за грибами и столкнулась со змеей. Прибывшие на место спасатели связались с пострадавшей по телефону. Та дала им ориентиры, и специалисты оперативно нашли ее.
Женщине незамедлительно была оказана первая помощь. Специалисты зафиксировали укушенную ногу и доставили женщину к медикам скорой помощи. Состояние жительницы оценивалось как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.