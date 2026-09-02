Личный прием граждан по вопросам ЖКХ прошел в Правительстве Московской области. В нем приняли участие 19 человек, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Со своими вопросами к представителям министерства обратились жители Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино, Балашихи и других округов Подмосковья. Большая часть обращений была связана с работой систем централизованного водоснабжения, состояния сетей водоотведения, капремонта жилых домов.

К примеру, жительница деревни Соколово Солнечногорска подняла вопрос о проведении ремонта очистных сооружений. В октябре администрация и РСО направят комплект документов в адрес МинЖКХ, чтобы решить вопрос о модернизации объекта по госпрограмме.

Жительницу Сергиева Посада интересовали сроки проведения капремонта МКД на улице Красной Армии. Администрация округа подала заявку на включение дома в план работ по обновлению фасада с реализацией в 2028 году. Заявка была согласована.

«Каждый вопрос стремимся решать еще до приема. Для этого наши специалисты подведомственных организаций проводят выезды на место и лично взаимодействуют с жителями», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность налаженной коммуникации с жителями.