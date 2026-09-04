Китайские автомобили с пробегом: какие марки покупать на вторичном рынке в 2026 году

Китайские автомобили за последние годы заняли заметную долю российского рынка, но при продаже некоторые из них теряют в цене гораздо сильнее других. На вторичном рынке особенно важно учитывать не только марку и пробег, но и происхождение машины. Автоэксперт Андрей Венгерский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие китайские бренды сейчас выглядят наиболее интересно для покупки с пробегом.

По словам специалиста, среди китайских марок на вторичном рынке лучше всего себя показывают Geely, Haval и Chery. При этом при выборе конкретного автомобиля важно обращать внимание на то, как он попал в Россию и сохраняется ли возможность официального обслуживания.

«Если говорить именно о китайских автомобилях на вторичке, я бы в первую очередь смотрел на Geely, Haval и Chery. У этих марок уже сформировался достаточно большой парк автомобилей в России, поэтому покупателю проще найти запчасти, сервис и будущего покупателя. Это напрямую влияет и на ликвидность машины», — отметил Венгерский.

Эксперт посоветовал при прочих равных выбирать автомобили, которые изначально продавались в России официально. Такие машины имеют понятную историю обслуживания, рассчитаны на российские условия эксплуатации и, в зависимости от возраста и условий договора, могут сохранять гарантийную поддержку.

«Очень важно, чтобы автомобиль был из официальной российской поставки. Если машина покупалась новой у официального дилера и обслуживалась по регламенту, ее история понятна следующему владельцу. Такой автомобиль обычно теряет в цене не так сильно, как машина с неясным происхождением», — рассказал автоэксперт.

При этом к автомобилям параллельного импорта, по словам Венгерского, следует относиться внимательнее. Разница в комплектациях, отсутствие привычной для российского рынка поддержки производителя, особенности обслуживания и сложности с отдельными запчастями могут сделать такую машину менее привлекательной при последующей продаже.

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